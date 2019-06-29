29.06.2019 15:13
Haberler » Yerel » Haber

İşe başladığı gün kamyonu devirdi

İşe başladığı gün kamyonu devirdiZONGULDAK - Zonguldak'ta bir inşaata malzeme getiren kamyon damperi açıldığı sırada devrildi.

İşe başladığı gün kamyonu devirdi
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta bir inşaata malzeme getiren kamyon damperi açıldığı sırada devrildi. Sürücünün ilk iş günü olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Baştarla Mahallesi Rat İkinci duraktaki bir inşaatta meydana geldi. 66 yaşındaki Ahmet Hakkı S. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon ile inşaatta malzeme getirdi. Ahmet Hakkı S. kamyonun damperini açtığı esnada kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan Ahmet Hakkı S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Hakkı S.'nin bugün ilk iş günü olduğu öğrenildi.
Öte yandan olay yerinde görüntü almak isteyen gazetecilere inşaat görevlileri tepki gösterdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.İşe başladığı gün kamyonu devirdi
Kaynak: İHA
Ahmet Hakkı , Zonguldak , Yerel

Son Dakika Haberleri
15:37 Bulduğu cep telefonunun sahibini sokak sokak arıyor
15:12 İşe başladığı gün kamyonu devirdi
14:52 Heykeltraşlar Denizli'de buluşacak
14:34 28 yıl sonra bir araya gelerek ders işlediler
13:58 Köy çocuklarını sevindirmek için yüzlerce kilometre yol kat ettiler
10:55 İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
10:40 Hakkarili besicilere keçi ve koyun desteği