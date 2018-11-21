İşe Başlama Hayaliyle Çıktığı Yolda Ölen Funda Toprağa Verildi

ISPARTA Vergi Dairesi'nde memur olarak işe başlamak üzere babasıyla yola çıkan ancak Denizli
'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Funda Sakman (25), memleketi Aydın
'da toprağa verildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İktisat Fakültesi Maliye
Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan Funda Sakman, bu yıl girdiği KPSS
'de memur olmaya hak kazandı. Isparta
Vergi Dairesi'ne atandı. 26 Kasım Pazartesi günü iş başı yapacak olan genç kız, ev kiralayıp, eşya almak için babası Mustafa Sakman(53) ile birlikte dün Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. Ancak baba Sakman'ın kullandığı 48 KD 799 plakalı otomobil, Denizli'nin Acıpayam
ilçesi yakınlarında başka bir otomobil ile çarpıştı. Ardından da yol kenarındaki refüje çarptı. Funda Sakman olay yerinde öldü. Baba Sakman ise yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan baba Sakman taburcu edilirken, Funda'nın cenazesi memleketine getirildi.
FENALAŞAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI
İş başı yapma hayaliyle çıktığı yoldan evine tabut içinde dönen Funda Sakman için bugün ilk olarak helalik alındı. Funda'nın cenazesi Acarlar
Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildiğinde gözyaşı sel gibi aktı. Anne
Türkan Sakman ve biri erkek 3 kardeşi, Funda'nın tabutuna sarılarak feryat etti. Fenalaşan baba Mustafa Sakman ise Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
GELİNLİK VE TÜLBENTLE UĞURLANDI
Tabutuna gelinlik örtülen Funda, Acarlar Mahallesi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Acarlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Sakman da hastanedeki kontrolünün ardından camiye gelerek kızını son yolculuğuna uğurladı. - Aydın
Isparta,Denizli,Aydın
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:55