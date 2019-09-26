Haberler » Güncel » Haber

İşe başlayacak olanlar için spor salonunda kura çekildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 56 kişinin alınacağı işe 650 kişinin başvurması sonucunda işe başlayacaklar çekilen kura ile belirlendi.

26.09.2019 15:43İşe başlayacak olanlar için spor salonunda kura çekildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 56 kişinin alınacağı işe 650 kişinin başvurması sonucunda işe başlayacaklar çekilen kura ile belirlendi.

56 kişinin alınacağı işe 650 kişinin başvurması sonucunda kura çekimi Develi ilçe stadında gerçekleştirildi. Kura çekiminde konuşan Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda çalıştırılmak üzere İş-kur kura çekilişini noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Herkese hayırlı olsun dedi.

Kurada ismi çıkanlar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda işe başlayacak. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:13 "Rekor" derecede alkollü motosiklet sürücüsüne ceza
16:13 Alan "Vatandaşlarımız bizi izlemeye devam etsin"
16:13 Deprem Kırklareli'nde de hissedildi
16:13 Köpeklerinin yaylada ölüme terk edilmesine tepki
16:12 AFAD: "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de...
16:12 Deprem anı Kocaeli ve Sakarya'da kameraya yansıdı
16:12 AFAD: "İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı...