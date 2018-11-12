İşe Gelmeyen Arkadaşlarını Evde Ölü Buldular

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:18



12 Kasım 2018 Pazartesi 18:18

Antalya'da işe gelmeyen kişi, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Akdeniz Sanayi Sitesinde yangın tüpü dolumu yapan bir iş yerinde çalışan Ergin Kepenekci'nin (49) işe gelmemesi ve kendisinden iki gündür haber almamaları üzerine iş arkadaşları, Konyaaltı ilçesi Boğaçay Caddesi'ndeki evine gitti.Arkadaşları, evden cep telefonunun sesi gelmesine karşın kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi.Kepenekci, polis nezaretinde kapısı çilingir tarafından açılan evde, yatağında hareketsiz şekilde bulundu.Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Kepenekci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Kepenekci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.