01.07.2019 10:47
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İşe giderken eşini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi

İşe giderken eşini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi

Mersin'de yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini sabah işe giderken evinin önünde silahla vurarak öldüren Murat C. ile 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin 'de yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini sabah işe giderken evinin önünde silahla vurarak öldüren Murat C. ile 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, olay günü kızından para istemek için eve gittiğini, o sırada eski eşiyle tartıştığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), sabah Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi'ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede şahsın yerini tespit eden ekipler, merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde birlikte olduğu 3 arkadaşıyla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler, şahıslarla birlikte cinayette kullanılan silahı da buldu.

Cuma gününden bu yana emniyetteki işlemleri süren şahıslar, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahsın ifadesinde olay günü kızından para istemek için eve gittiğini, o sırada eski eşiyle tartıştığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Toroslar , Mersin , Sabah , 3. Sayfa

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