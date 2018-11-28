İsedak Toplantısına Suudi Bakan Al Kasabi de Katıldı

İSEDAK toplantısına Suudi Bakan Al Kasabi de katıldıİSEDAK toplantısına katılan bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi
İSTANBUL - İstanbul
'da düzenlenen 34'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısı'na Suudi Arabistan
'dan Bakan düzeyinde katılım oldu. İSEDAK Toplantısına katılan Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Majid Bin Abdullah Al
Kasabi aile fotoğrafında da yer aldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yaptı. İSEDAK Toplantısının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya katılan katılımcılarla teker teker tokalaşarak sohbet etti. Selamlaşmanın ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Majid Bin Abdullah Al Kasabi de yer aldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı,İstanbul,Recep Tayyip Erdoğan
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:07