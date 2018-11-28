İsedak Toplantısına Suudi Bakan da Katıldı

İstanbul
'da düzenlenen 34'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı'na Suudi Arabistan
'dan bakan düzeyinde de katılım oldu.
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
gerçekleştirdi. İSEDAK Toplantısı'nın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan
daha sonra ikili görüşmeler de bulundu. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya katılan katılımcılarla teker teker tokalaşarak sohbet etti. Selamlaşmanın ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirilirken aile fotoğrafında Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Majid Bin Abdullah Al
Kasabi de yer aldı.
(İHA)
Suudi Arabistan,İslam İşbirliği Teşkilatı,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:11