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İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa...

İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısında aile fotoğrafı çekildi.

27.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:00İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa...
İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısında aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aile fotoğrafı öncesi tokalaşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, çekimde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıya katılanlar arasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla dikkat çekti. Toplantıda yerini alan Atilla aile fotoğrafı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Ardından da toplu aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. - İSTANBUL

Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul, İstanbul, Politika

Kaynak: İHA

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