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İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa...

İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa katıldı Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, İSEDAK aile fotoğrafı çekimine katıldıİSTANBUL - İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısında aile fotoğrafı çekildi.

27.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:00
İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa katıldı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, İSEDAK aile fotoğrafı çekimine katıldı
İSTANBUL - İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısında aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aile fotoğrafı öncesi tokalaşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, çekimde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 35. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıya katılanlar arasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla dikkat çekti. Toplantıda yerini alan Atilla aile fotoğrafı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Ardından da toplu aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa...

Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul, İstanbul, Politika

Kaynak: İHA


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