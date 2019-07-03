03.07.2019 16:08
Haberler» Yaşam» Haber

İSEFAM'da devir teslim töreni yapıldı

İSEFAM

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.

SAÜ İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, İSEFAM'da düzenlenen törenle görevini SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalışır'a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile merkez öğretim üyeleri ve personeli katıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Yaşam

Son Dakika Haberleri
16:31   Başkan Şahin'den eğitime tam destek
16:08   İSEFAM'da devir teslim töreni yapıldı
16:01   Odunpazarı meclis üyelerinden Ataç'a ziyaret
15:59   Tepebaşı'nda ilaçlama çalışmaları sürüyor
15:02   Beyninin bir kısmı dışarıda olan bebeğe devlet sahip çıktı
14:50   7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu
14:50   Kars'ta TOKİ konutları yükseliyor