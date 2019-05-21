İsfanbul Ağaçlandırma Projesini Hayata Geçirdi

İSTANBUL, DHA
(Kurumsal Haber) -
Alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi İsfanbul, Tema
Park çalışanlarıyla birlikte kompleks içerisinde meyve fidanları ile ağaçlandırma projesini hayata geçirdi.
Yeşil bir çevreye katkı sunmak için 17 Mayıs günü kompleks içerisinde bin metrekarelik alanda başlatılan ağaçlandırma projesinin temelleri atıldı. Erik, elma, ayva, dut, kiraz, vişne, Trabzon
Hurması ve ceviz gibi meyve ağaçlarından oluşan 90 adet fidan dikim, yapıldı. Bunların yanı sıra domates, biber, salatalık ve patlıcan gibi sebze fideleri de dikerek kompleks içerisinde minik bir tarım alanı yaratılması hedefleniyor.
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Kaynak: DHA