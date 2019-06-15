15.06.2019 13:24
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İsfanbul'dan Babalar Günü'ne özel etkinlik

İsfanbul

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber) –İsfanbul Alışveriş Merkezi, Babalar Günü kutlamaları kapsamında 15-16 Haziran günlerinde sürpriz hediyelerle etkinlikler yapacağını duyurdu.

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber) –

İsfanbul Alışveriş Merkezi, Babalar Günü kutlamaları kapsamında 15-16 Haziran günlerinde sürpriz hediyelerle etkinlikler yapacağını duyurdu.

İsfanbul Alışveriş Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Aynı gün içerisinde toplam 100 lira ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler özel ekranda gerçekleştirilecek oyunda hem eğlenip hem de sürpriz hediyelerden birinin sahibi olacak" denildi.

Açıklamanın devamında, ziyaretçilerin AVM katında gerçekleştirilecek etkinlikte, aynı gün içinde yaptıkları alışverişlerin karşılığında aldıkları fişler ile danışma bankosuna başvurmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, danışma bankosundan alınan kampanya kuponu ile eğlenceli oyuna katılma hakkı kazanılacağı aktarıldı.


Kaynak: DHA
DHA, Babalar Günü, Güncel

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