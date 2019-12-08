Haberler » Güncel » İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi - Haber

İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verildi.

08.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:14İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verildi.
İSG'den yapılan açıklamaya göre, yılın 11 ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 32 milyon 626 bine ulaştı. Dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 12 milyon 866 bin, iç hatlarda 19 milyon 760 bin yolcuya hizmet verildi. Havalimanından yılın 11 ayında 121 bin 786'sı iç hatlar, 88 bin 555 dış hatlar olmak üzere 210 bin 341 uçak iniş ve kalkış yaptı.
Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2 milyon 859 bin yolcu havalimanını kullandı.
İSG'de 2019 yılının Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu kasım ayında da devam etti. Kasım ayında dış hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1 milyon 118 bin, iç hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış ile 1 milyon 740 bin oldu.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32 Kızılaykart'ın yeni ortağı Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu oldu - Haber
13:29 İzmir'de drone yarışları heyecanı - Haber
13:28 İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı - Haber
13:27 Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi - Haber
13:27 Cenap Erol'dan "yatırım programlarına destek verin" çağrısı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:38:27