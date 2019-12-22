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İSG'de kapasite artırma çalışmaları

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) kapasite artırma çalışmaları kapsamında check-in kontuvar alanına bir yenisi ekleniyor.

22.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:34 İSG'de kapasite artırma çalışmaları
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) kapasite artırma çalışmaları kapsamında check-in kontuvar alanına bir yenisi ekleniyor.
İSG'de kapasite artırımı çalışmaları kapsamında yeni pist yapımı devam ederken terminal binası içerisinde de genişleme çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yeni check-in kontuvar inşaatına başlandı. A kontuvarının yanına yapılan yeni alanın nisan ayında dış hat yolcularının hizmetine girmesi planlanıyor.
Çalışmayla yolcuların check-in işlemlerinin hızlandırılmasının yanı sıra kapasitenin de artırılması öngörülüyor.
İnşaat için yeme-içme ve bilet satış noktalarının bir bölümü havalimanındaki başka noktalara kaydırıldı.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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