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İSG'den "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımı

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG)'nden "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımında bulundu.

14.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:30
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG)'nden "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımında bulundu.
İSG'nin sosyal medya hesaplarından İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) işbirliğiyle hazırlanan paylaşıldı. İZEV gençleri ile birlikte hazırlanan paylaşımda gençlerin gözünden sevginin tanımı yapıyor. İZEV'li gençlerin seslendirdiği 45 saniyelik videoda, "Sevgi yardım etmektir", sevgi dostluktur, sevmektir ve sevgi biziz, sevgi yok etmek değil var etmektir. 14 Şubat Sevgililer Günün kutlu olsun" paylaşımları yapıldı.
İSG'den

Sevgililer Günü, Sabiha Gökçen, Güncel

Kaynak: AA


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