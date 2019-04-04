İsg-Sen Erzurum İl Temsilcisi Hancı: "İlkokullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi Verilmeli"

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) Erzurum
İl Temsilcisi Ahmet Hancı ve sendika görevlileri İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Gökçe
Kamacı ve Hamide Yalçın, Vali Okay Memiş
'i makamını ziyaret etti.
İş sağlığı ve güvenliği tüm dünyada önemli sorunlardan birisi olduğunu belirten İSG-SEN Erzurum İl Temsilcisi Hancı, "Bu alanda yapılacak kaliteli düzeltmelerle iş kazaları minimum seviyeye düşürülebilir. Fakat Türkiye
'de bu anlamda önem oldukça az. Sadece işverenler değil çalışanlarda iş güvenliğine karşı vurdumduymaz tavırlar sergiliyor. 'Olacağına varır' lafına sığınan binlerce insan iş kazaları sonucu ya hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG SEN) bu anlamda önemli çalışmalar yapan bir yapı halinde. Sadece iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarına yönelik değil diğer insanların iş kazalarına karşı duyarlı ve tedbirli olabilmeleri için de önemli adımlar atıyor" dedi.
Gerçekleştirilen ziyaret hakkında bilgi veren İSG-SEN Erzurum İl Temsilcisi Ahmet Hancı, "Yapılan görüşmede ilimizdeki iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevcut durumu Valimize anlattık. Bu konuda yapılabilecek çalışmalardan bahsedildi. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda ilkokullar olmak üzere tüm okullarda eğitimler verilmesi konusunda vali beyin olumlu görüşü alındı. Karşılıklı yapılan konuşmalar neticesinde görüşme olumlu sonuçlandı" diye konuştu.
Sendika olarak faaliyetlerine ile iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinen Hancı, "İş sağlığı ve güveliği çalışan toplumda oldukça önemlidir. Ülkemizde her yıl ortalama bin 500'den fazla insanımız iş kazalarında hayatını kaybediyor. Yine bu kazalar sonucu binlerce insan sakat kalıyor ve yüzlerce çalışanımız çoğu tedavi edilemeyen meslek hastalığına yakalanıyor. Söz
konusu alanda yapılabilecek çalışanların başında hiç şüphesiz eğitim gelir. Özellikle temelden verilebilecek eğitimler gelecek nesillerin daha sağlıklı bir iş hayatı oluşmasını sağlayabilir" şeklinde konuştu.
Yine ilkokullardan sonra eğitimlerin bir üst boyutuna dikkat çeken Hancı, "İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri ile ilgili işyerlerinde çalışanların bilinçlendirilmesi için işverenlerin işçilere konuyla ilgili eğitiminin sağlaması oldukça önemlidir. İşyerlerinde mutlaka iş sağlığı ve güvenliği noktasında düzenli olarak eğitimler verilmelidir. Bu eğitimler çalışanları iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinçlendirilerek olası iş kazalarının önüne geçmek ve risk seviyesini azaltmak için çalışma hayatında önemli yer teşkil eder" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM
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Kaynak: İHA