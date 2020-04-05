Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSG Üst Yöneticisi Ersel Göral: "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan hiç kimse işini kaybetmeyecek"

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, uçuşları geçici bir süreyle durdurulan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan hiç kimsenin işini kaybetmeyeceğini söyledi.

05.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:48
İSG Üst Yöneticisi Ersel Göral:
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, uçuşları geçici bir süreyle durdurulan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan hiç kimsenin işini kaybetmeyeceğini söyledi.
Göral, katıldığı bir Youtube canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüm uçuşların 27 Mart Pazartesi gününden itibaren geçici süreyle durdurulduğunu hatırlatan Göral, mevcut kriz ortamından çıkabilmek için çalışanlarının en az hasar görebileceği modellemeyi kurmaya çalıştıklarını söyledi.
Göral, "Elbette biz de tüm sektör temsilcileri gibi birçok radikal önlem aldık. Bu beklenmedik kriz ortamından en az hasarla çıkmak adına. Ama bu önlemleri listelerken, çalışan arkadaşlarımızın en az hasar görebileceği modellemeyi kurmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
Havalimanında çalışan hiç kimsenin bu süreçte işini kaybetmeyeceğinin altını çizen Göral şöyle konuştu:
"Bir kere arkadaşlarımıza şu teminatı verdik; Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Bu bizim açımızdan çok net. Açıkça kimse işini kaybetmeyecek. Aldığımız birçok önlem var, birçok tasarruf tedbiri var. Ancak tasarruf tedbirleri arasında çalışan arkadaşlarımızın hakları, menfaatleri en alt sırada. Biz buna dokunmamayı tercih ettik. Diğer tasarruf önlemleriyle bu zor durumdan çıkarmaya çalışacağız kendimizi. Bu süreçte devletimizin uyguladığı destek paketleri çerçevesinde kısa çalışma ödeneğine de başvurduk. Bu da bize finansal anlamda büyük bir fayda sağlayacak."
"Pist bakım işlemleri tamamlanacak"
Mevcut pistin bakım onarım faaliyetlerinin yapılabilmesi için pistin gece saatlerinde hafta içi günlerde üç saat, hafta sonlarında ise dört buçuk saat kapalı kalmak zorunda kaldığını hatırlatan Göral, havalimanının uçuşlara kapalı olacağı süre içerisinde pistin bakım işlemlerini tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.
Göral, "Geçtiğimiz hafta sonu havalimanı otoritemiz HEAŞ'la bir istişare yaptık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze bir başvuruda bulunduk. Zaten nisan ayında uçuş olmayacak bunu biliyoruz. Bari dedik, biz hem mevcut pistin bakımını yirmi dört saate yayalım ve önümüzdeki altı ayda devam etmesi planlanan bakım faaliyetlerini bu bir ayda bitirelim. Bu bizim için büyük avantaj olacak." ifadelerini kullandı.
Kasım ayında faaliyete girmesi planlanan ikinci pist inşaatının da devam ettiğini aktaran Göral, bakım onarım çalışmalarının bitmesiyle kasım ayında her iki pistin de faal olabileceğini kaydetti. Göral, "Bir aksilik olmazsa bu senenin kasım ayında ikinci pistimiz hizmete girecek. Bize ciddi bir rahatlık getirecek. Normalde planlamaya göre ikinci pist hizmete girdiğinde mevcut pist bakım için birkaç ay kapatılacaktı. Şimdi bu durum da ortadan kalkmış oldu. Bu bir ay içerisinde bütün bakım faaliyetlerini tamamlarsak hem gece kapanışları sona erecek, mevcut pist yirmi dört saat hizmet veriyor olacak hem de ikinci pist bittiğinde, kasım ayında hizmete girdiğinde iki pistimiz hiç kapanmadan faal olacak." diye konuştu.
İkinci terminal inşaatı hakkında da açıklamalarda bulunan Göral, şunları kaydetti:
"Yatırım planlamalarının bazılarını ötelememiz, kısmen iptal etmemiz bile gerekti bu durumda. Ama ikinci terminal projesi bizim için çok hayati, çok önemli. Dolayısıyla onda herhangi bir iptal ya da küçültme, daraltma söz konusu değil. Hatta tam tersi geçen hafta yine bağlı bulunduğumuz idaredeki havalimanının sahibi kurum Savunma Sanayi Başkanlığımızla video konferans görüşmesi yaptık. İkinci terminal projemizin takvimini biraz genişletmekle, yaymakla beraber hali hazırda devam ettiriyoruz. İkinci pist bittiğinde hava trafiği kapasitemiz yüzde 60-70 artacak. Hava trafiği kapasitemizin artışıyla beraber mutlaka terminal kapasitesini bu oranda arttırmamız gerekecek. Bizim hedefimiz aslında bu sene haziran ayında kazmayı vurmaktı. Bir buçuk yıllık inşaat süresi sonrası 2022'nin en geç ikinci çeyreğinde ikinci terminali hizmete almaktı. Ancak şimdi bu sene bu yatırımı başlatmayacağız. Ama 2021'in en geç ikinci çeyreğinde mutlaka ikinci terminal inşaatımıza başlayacağız. 2022'nin sonuna yetiştirmeye gayret edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Sabiha Gökçen, CEO, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İSG Üst Yöneticisi Ersel Göral: 'Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan hiç kimse işini kaybetmeyecek' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:31: Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8 bini geçti - Haber 22:31: İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı - Haber 22:30: Tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 22:30: İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi - Haber 22:27: Karantinadaki işçilere moral vermek için Tokat sarması oynadılar - Haber 21:22: Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi - Haber 21:14: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber