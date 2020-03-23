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İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu - BEYTULLAHİM

Kontrol noktalarından detaylar Boş sokak detayları İşgal altındaki Batı Şeria'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlem alınmasının ardından, Beytullahim kentindeki caddelerde kontrol noktası kuran güvenlik güçleri, sokağa...

23.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:12
Kontrol noktalarından detaylar
Boş sokak detayları İşgal altındaki Batı Şeria'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlem alınmasının ardından, Beytullahim kentindeki caddelerde kontrol noktası kuran güvenlik güçleri, sokağa çıkan vatandaşları uyardı. İşgal altındaki Batı Şeria’da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu - BEYTULLAHİM

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

İşgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağıyla hayat durdu - BEYTULLAHİM
Etiketler : Batı Şeria, Güncel

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