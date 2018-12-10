İşgalci Rusya'nın Kırım'daki Zulmü Sürüyor

Eskişehir Kırım
Derneği Başkanı Evren
Olcay, işgalci Rusya
'nın 4 yıldan uzun bir süredir sürdürdüğü Kırım'daki insan hakları ihlallerinin artarak devam ettiğini belirtti.
Başkan Olcay, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle yayınladığı mesajda, Kırım'daki insan hakkı ihlallerine vurgu yaptı. Olcay, "İşgalci Rusya'nın 4 yıldan uzun bir süredir işgalini sürdürdüğü Kırım'da, ne yazık ki, hemen hemen her gün sistemli olarak yaptığı adam kaçırmalar, baskınlar, soruşturmalar, sorgulamalar, gözaltılar ve esaretlerle Kırım Tatarlarına karşı uyguladığı insan hakları ihlalleri artarak devam etmektedir. İçinde en temel insan haklarının kurallaştırıldığı, bütün insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından ötürü eşit, özgür ve onurlu yaşamak hakkının garanti altına alındığı 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni dahi Rusya, pervasızca ayaklar altına almaktadır. Dünyanın her yerinde mazlumlara karşı yapılan insan hakları ihlalleri, baskılar, asimilasyon politikaları ve katliamlar 21'inci yüzyılın bu ilk çeyreğinde hala insanlığın bu kutsal değerlerden ne kadar uzakta olduğunu göstermektedir. Vicdan sahibi herkesi '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde ses vermeye, mazlumların haklarını korumaya ve onların sesi olmaya davet ediyoruz. Gelecekte insani değerlerin hak ettiği yeri bulacağı ve dünya üzerindeki herkesin hak ettiği gibi insanca yaşadığı bir dünya dileğiyle Eskişehir Kırım Derneği ve Kırımlı
soydaşlar olarak '10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Kırım,Rusya Federasyonu
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:38