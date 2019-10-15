İşgalden kurtarılan Tel Abyad'ta yardım malzemeleri dağıtılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk Kızılayı ile birlikte yardım malzemelerini dağıtmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılarak kontrol altına alınan Tel Abyad'a yardım malzemeleri ulaştı. Bölgeye ulaşan Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA