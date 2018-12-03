İsgap Projesi Tamamlandı

HEDEF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK

9 İLDE, 5 SEKTÖR ARAŞTIRILDI, SONUÇLAR REHBERDE TOPLANACAK

2016-2018 yılları arasında yapılan İSGAP kapsamında; plastik, boya üretimi, seramik, ağaç ürünleri imalatı ve örtü altı yetiştiriciliği sektörlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olan risklerin tespit edilmesi için 9 ilde araştırma ve analizler yapıldı. Proje sayesinde edinilen bilgiler bir rehberlerde toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne bağlı İSGÜM tarafından hayata geçirilen İSGAP'ın kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Kapanış toplantısında konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Eski Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini vurgulayarak, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi konusunda alınması gereken mesafeler olduğunu dile getirdi.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN İSG EĞİTİMLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Engellilerin istihdamında da iş sağlığı ve güvenliğinin önemine işaret eden Koç, "Engelli kardeşlerimizin istihdamını ve sosyal hayata katılmasını önemsiyoruz. Şu anda kamuda 53 bin 904 engelli birey çalışıyor. İnşallah yakında 2 bin 500 kişilik bir kura daha yapılacak ve istihdam edilen kişi sayısı daha da artacak. Kamuda engelli kardeşlerimiz çalışırken, onların çalışma ortamlarının oluşturulması ve iş sağlığı güvenliği konusunda onlara yönelik eğitimlerin yapılması çok büyük önem taşıyor" dedi. Koç, özel sektörde 110 bin engellinin çalıştığını söyledi.

İş yerlerine erişilebilirliğin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu anlatan Koç, engelli bireylerin iş hayatına katılması için iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha yakın çalışmak gerektiğini söyledi.

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMALI"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt açılış konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün az geliştiği sektörlerde yaygınlaştırılmasında bu projenin önemli bir rol oynadığını vurguladı. İş kazaları ve meslek hastalıklarının hem dünyada hem de Türkiye'de çalışma hayatının mücadele etmek zorunda kaldığı alanların başında geldiğini kaydeden Kurt, şöyle devam etti:

"Mücadelede başarılı olmak için güvenlik kültürünün oluşturulması gerekiyor. Bu alanda farkındalığın artırılması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu süreç içerisinde hep birlikte çalışarak, ülkemizdeki insan kaynağının sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışma hayatlarını devam ettirmelerine katkı sağlarız."

9 İLDE 5 SEKTÖR ARAŞTIRILDI, REHBER YAYINLANACAK

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Erol Tekçe ise yaptığı konuşmada, projenin çıktılarına ilişkin verileri paylaştı. Projenin 2 milyon bütçe ile yapıldığını aktaran Tekçe, "9 ilde, 5 sektörde, 56 firma ile 2 bin 667 adet iş hijyeni, fiziksel, kimyasal sektörler dalında ölçümler, 604 sağlık taraması yapıldı. Bu sağlık taramaları kapsamında 5 bin 778 çalışana işitme testi, bin 482 çalışana toksikoloji testi yapıldı" diye konuştu. İllerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına proje kapsamında eğitimler verildiğini de ifade eden Tekçe, 5 sektörde rehberlerin yayınlanacağını aktardı.

ÖRNEK UYGULAMALAR DEVAM ETMELİ

Toplantıda Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı Daire Başkanı Dr. Ahmet Özlü diğer sektörlerin de bu projenin sonuçlarını iyi değerlendirmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bu alanda örnek alabilecek uygulamaların sürdürülmesi önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte özellikle meslek hastalıklarına giden süreçte işi geriye döndürme noktasında mesleki maruziyeti ele alan çalışmalar yürütmektedir" dedi.

RİSKLER TESPİT EDİLDİ

İSGAP Projesi kapsamında örtü altı yetiştiriciliği, plastik, boya üretimi, seramik, ağaç ürünleri imalatı sektörlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olan risklerin tespit edilmesi amaçlandı. 56 işletmede risk envanteri çalışmaları, iş hijyeni fiziksel ve kimyasal ölçüm ve analizleri, çalışan sağlık taramaları ve kişisel koruyucu donanım inceleme çalışmaları gerçekleştirildi. Saha çalışmaları sonucunda örtü altı yetiştiriciliği, plastik, boya, seramik ve ağaç ürünleri imalatı sektörlerine yönelik olarak beş farklı sektöre özgü rehberler hazırlandı. İSGAP Sektör Eğitimleri kapsamında 10 eğitim gerçekleştirildi.

Proje kapanışında katılımcı firmalara, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eski Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcıları Burhanettin Kurt ve Furkan Yıldız tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.