İşgücü Girdi Endeksleri Açıklandı

29 Kasım 2018 Perşembe 10:14



29 Kasım 2018 Perşembe 10:14

İstihdam endeksi 2018 üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,9 azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 azaldı.Çalışılan saat endeksi yüzde 4,0 azaldıSanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0, inşaat sektöründe yüzde 10,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,0, inşaat sektöründe yüzde 4,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 azaldı.Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 15,3 arttıSanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 18,7, inşaat sektöründe yüzde 11,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,5, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.Saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 20,2 arttıSanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,2, inşaat sektöründe yüzde 24,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 18,0 arttı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,6, inşaat sektöründe yüzde 5,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı.Saatlik kazanç endeksi yüzde 20,1 arttıSanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,0, inşaat sektöründe yüzde 24,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 18,0 arttı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı.Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 20,8 arttıSanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,8, inşaat sektöründe yüzde 29,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,8 arttı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 7,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı. - İSTANBUL