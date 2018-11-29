29 Kasım 2018, 10:14
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İşgücü Girdi Endeksleri Açıklandı

İşgücü Girdi Endeksleri Açıklandı

İstihdam endeksi 2018 üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 azaldı.

İstihdam endeksi 2018 üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 azaldı.

Çalışılan saat endeksi yüzde 4,0 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0, inşaat sektöründe yüzde 10,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,0, inşaat sektöründe yüzde 4,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 15,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 18,7, inşaat sektöründe yüzde 11,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,5, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 20,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,2, inşaat sektöründe yüzde 24,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 18,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,6, inşaat sektöründe yüzde 5,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yüzde 20,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,0, inşaat sektöründe yüzde 24,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 18,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 20,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,8, inşaat sektöründe yüzde 29,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 7,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı. - İSTANBUL
29 Kasım 2018 Perşembe 10:14