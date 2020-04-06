İshak Gazel: "Bu tabloları çok özledik"
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Korona virüs Covid-19 salgını tedbirlerini dolayısıyla evden çıkılmaması hususunda halkın biraz daha sabretmesi gerektiğini dile getirdi.
06.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:18
Gazel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, "Arkadaşlarımızla sarılmayı, birlikte vakit geçirmeyi, dışarıda havayı solumayı, pazarda dolaşmayı, kırlarda piknik yapmayı, Kütahyamızın her bir karışını özledik. Biraz daha sabır, biraz daha dirayetle özlediğimiz o günleri tekrar yaşayacağız. O zamana kadar evde kal Kütahya" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Milletvekili, İshak Gazel, AK Parti, Kütahya, Güncel