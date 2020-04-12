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İshak Gazel: "Paniğe kapılmadan devletimizin aldığı tedbirlere riayet edelim"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Korona virüs Covid-19 vakası sebebiyle Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünün karantinaya alındığı bildirdi.

12.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:47
İshak Gazel:
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Korona virüs Covid-19 vakası sebebiyle Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünün karantinaya alındığı bildirdi.

Gazel, yaptığı açıklamada, "Köyüm Dumlupınar - Yüylük bugün saat 13: 00 itibariyle, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır. Bu musibete karşı en büyük direncimiz yüksek moral, en büyük silahımız da temassızlıktır. Paniğe kapılmadan devletimizin aldığı tedbirlere riayet edelim. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İshak Gazel, Dumlupınar, Kütahya, Güncel
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