İshak Koçak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA ARİFİYE belediye başkan adayı olan İshak Koçak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA ARİFİYE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İshak Koçak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA ARİFİYE adayı İshak Koçak kimdir? BTP SAKARYA ARİFİYE adayı İshak Koçak yüzde kaç oy aldı?

İshak Koçak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA ARİFİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen İshak Koçak ARİFİYE ilçesinde % 0,59 oranında oy almıştır. ARİFİYE ilçesinde % 0,59 oranında oy olan İshak Koçak adlı BTP adayı toplamda 151 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.