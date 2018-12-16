İshak Paşa Sarayı Sis Altında

- İshak Paşa Sarayından görüntülerMehter takımından görüntülerMehter takımındaki kişilerin konuşması ANKARA - Türkiye
'nin en doğu sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı ihtişamıyla ilgi çekiyor. Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan İshak Paşa Sarayı, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret noktası haline gelirken, "Hasdur haydi ya Allah Projesi" kapsamında mehter takımı kuran Merkez
Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi
öğrencilerinin de çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.
Türkiye,İshak Paşa Sarayı
16 Aralık 2018 Pazar 14:59