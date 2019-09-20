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İshakçılar'da Kağıtspor rüzgârı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirilen İshakçılar Yağlı Güreşleri'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu pehlivanlar, kürsüye ambargo koydu.

20.09.2019 11:46İshakçılar'da Kağıtspor rüzgârı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirilen İshakçılar Yağlı Güreşleri'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu pehlivanlar, kürsüye ambargo koydu. Başarılı pehlivanlar, başpehlivanlık dahil olmak üzere 5 farklı boyda kürsüde yer aldı.

Başpehlivan Faruk Akkoyun

Başpehlivanlık boyunda mücadele eden Kağıtsporlu başpehlivanlar Faruk Akkoyun ve Tanju Gemici zorlu karşılaşmalarda mücadele etti. Güreşlerde Faruk Akkoyun başpehlivan olurken Tanju Gemici 3'üncü olarak kürsüde yer aldı.

5 farklı boyda derece

Minik 1 boyunda Hamza Emir Berdan ve Hasan Hüseyin Çakırkaya 1'inci olarak kürsüde yer aldı. Başaltı boyunda mücadele eden Emre Gürbüz, Abdülrefik Öner, Büyükorta boyunda Özer Ay ve Teşvik 1 boyunda Batuhan Kalaycı 3'üncü olmayı başardı. - KOCAELİ

Derince, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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