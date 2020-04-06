Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İşhanında korkutan yangın

İşhanında korkutan yangın Isparta'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Miralay İşhanı'nın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

06.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:33
İşhanında korkutan yangın
ISPARTA - Isparta 'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Miralay İşhanı'nın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.
Isparta'da Cumhuriyet Caddesi bulunan Miralay İşhanı içerisinde saat 23.30 sularında bir meslek odasına ait büroda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere anında müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabası sonrasında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında iş yerinde kimsenin olmaması ve yangının etraftaki iş yerlerine sıçramadan önledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. İşhanında korkutan yangın

Kaynak: İHA

Etiketler: Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Isparta, Yerel

Haberin Videosu :

İşhanında korkutan yangın
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››İşhanında korkutan yangın - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

23:04: Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar - Haberler 23:04: Korona virüsüne yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı - Haberler 22:51: Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler 22:51: Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler 22:39: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var 22:39: Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 kişiye ceza - Haberler 21:08: Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti - Haberler 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 18:45: Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler