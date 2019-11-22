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IŞİD - Lahey Temyiz Mahkemesi: Hollanda, örgüt üyesi kadınların çocuklarını geri almak zorunda değil

Mahkeme, Hollanda'nın, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda kalan IŞİD'li kadınların çocuklarını geri almak zorunda olmadığına hükmetti.

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20IŞİD - Lahey Temyiz Mahkemesi: Hollanda, örgüt üyesi kadınların çocuklarını geri almak zorunda değil

Lahey Temyiz Mahkemesi, 'nın, 'nin kuzeyindeki kamplarda kalan IŞİD'li kadınların çocuklarını geri almak zorunda olmadığına hükmetti. Hükümetin başvurusunu haklı bulan mahkeme, bu konuda kararın Hollanda hükümeti ve parlamentosu tarafından verilmesini istedi.

Mahkeme, 11 Kasım'da yaptığı acil oturumda, Hollanda devletinden, Suriye'deki kamplarda kalan 56 çocuğun en kısa sürede ülkeye geri getirilmesi konusunda çaba harcamasını istemişti. Tümü Hollanda vatandaşı çocukların hepsi 12 yaşından, çoğu ise 6 yaşından küçük.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, bu kararla ilgili olarak acil temyiz başvurusunda bulundu.

Hükümet, güvenlik açısından hassas olan bu konu hakkında, yargı yerine siyasetin karar verici olması gerektiğini savundu.

IŞİD'li kadınların Suriye'ye kendi istekleri doğrultusunda gittiklerini belirten hükümet yetkilileri, cihatçı kadınlar ile şiddet ortamında dünyaya gelen çocukların ülkeye getirilmesinin tehlikeli olduğunu düşünüyor.

Temyiz mahkemesine göre ise yargı ancak istisnai durumlarda devletin atması gereken adımlar konusunda karar verebilir. Ancak, IŞİD'li kadnlar ve çocukları konusunda şu anda istisnai bir durum söz konusu değil.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Abdulkerim Omar, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerinin temas kurması halinde, IŞİD'li kadınları ve çocuklarını Hollanda'ya geri gönderebileceklerini söylemişti.

Kürt gruplar, çocukları annelerinden ayırmanın olanaksız olduğunu belirterek, IŞİD'li kadınlar olmadan, sadece çocukları geri göndermek istemiyor.

Belçika mahkemesinden 'IŞİD'lilerin çocukları geri getirilebilir' kararı

Geçtiğimiz günlerde Belçika'da bir mahkeme, Suriye'deki IŞİD militanlarına ait çocukların ülkeye geri getirilmesi yönünde bir karar vermişti.

Belçika hükümeti, güvenlik gerekçesiyle, bu kararın uygulanmasına sıcak bakmıyor.


Hollanda, Suriye, Dünya
BBC


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