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IŞİD, Nijerya'da 11 Hristiyan rehineyi intikam için başlarını keserek öldürdüğünü iddia etti

Örgüt, Nijerya'da 11 Hristiyan rehin öldürülürken çekildiğini öne sürdüğü bir video yayımladı.

27.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:45 IŞİD, Nijerya'da 11 Hristiyan rehineyi intikam için başlarını keserek öldürdüğünü iddia etti

IŞİD, 'da 11 Hristiyan rehinenin başları kesilerek öldürülürken çekildiğini öne sürdüğü bir yayımladı. Örgüt, infazların, lideri Ebu Bekir el Bağdadi ve sözcüsü Ebu Hasan el Muhajir'in Ekim ayında Suriye'de öldürülmesinin intikamı için düzenlenen saldırıların parçası olduğunu açıkladı.

Öldürülen Hristiyan rehinelerin hepsinin erkek oldukları bildirildi.

Rehinelerin kimlikleri ise açıklanmadı.

IŞİD, 11 kişinin Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde geçtiğimiz haftalarda yakalandıklarını duyurdu.

56 saniyelik video ise IŞİD'in "haber ajansı" Amaq yapımı.

Video 26 Aralık'ta yayımlandı ve bazı uzmanlar bu tarihin Noel kutlamaları nedeniyle özellikle seçildiği görüşünde.

Görüntüler, bilinmeyen bir dış mekanda çekildi.

Kayıtta, ortadaki rehinenin vurulduğu, daha sonra diğer 10 rehinenin de yere yatırılıp, başlarının kesildikleri görülüyor.

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi ve sözcüsü Ebu Hasan el Muhajir, Ekim ayı sonunda öldürülmüşlerdi.

Örgüt 22 Aralık'ta, intikam için bir saldırı dalgası başlatacağını duyurmuştu.

Nijeryalı radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın bir kısmı da halen "IŞİD Batı Afrika" adıyla savaşıyor.

Örgüt geçen yıl daha önce kaçırdığı iki ebeyi öldürmüştü.


Nijerya, Dünya
BBC


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