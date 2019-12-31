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Işık ihlali yapan sürücü kaldırımdaki kadına çarptı

Adana'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce otobüse ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

31.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:35
'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce otobüse ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesişiminde meydana geldi. Kameraya yansıyan kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil önce yolunda ilerleyen otobüse ardından da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Görüntülerde kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor.
(Umutcan İşledici/İHA)
Işık ihlali yapan sürücü kaldırımdaki kadına çarptı

Alparslan Türkeş Bulvarı, Adana, Güncel

Kaynak: İHA


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