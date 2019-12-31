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Işık ihlali yapan sürücü, otobüse ve yayaya çarptı

ADANA'da, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, önce otobüse ardından yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

31.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:07 Işık ihlali yapan sürücü, otobüse ve yayaya çarptı

ADANA'da, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, önce otobüse ardından yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının kaldırıma savrulup, yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Mücahitler Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, otobüse çarptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazada kaldırıma savrulan kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, KGYS kamerasınca saniye saniye kaydedildi.  



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Kaynak: DHA

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