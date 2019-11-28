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Işık ihlali yaptığı iddia edilen araç, motosiklete çarptı

Kastamonu'da Devlet Hastanesi kavşağında ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir araç, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarptı.

28.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:45Işık ihlali yaptığı iddia edilen araç, motosiklete çarptı
'da Devlet Hastanesi kavşağında ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir araç, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. MOBESE'ye yansıyan kazada motosikletli iki kişi yaralandı.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazası, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kastamonu'da şehir merkezinde Hastane Kavşağında yaşanan trafik kazası, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntüde, ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobil, kavşak içerisinde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarpıyor. Çarpan otomobil, bir süre ilerledikten sonra dururken, motosiklet üzerindeki iki kişi de yola düşerek savruluyor. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralanarak Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınıyor.

Kazanan otomobilin, kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle yaşandığı iddia edildi. - KASTAMONU

Devlet Hastanesi, Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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