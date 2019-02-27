Işık: "Kurumsallaşmadan Büyümek Mümkün Değil"

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Memoil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işık, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Şirketlerin bunu yapmadan büyümesi mümkün değil" dedi.Toros Üniversitesi ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) işbirliğiyle 'Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve aile anayasası' konulu panel düzenlendi. Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü'nde gerçekleştirilen panele katılan Işık, öğrencilere ve katılımcılara bilgi verdi.Mersin'de 1997 yılında faaliyete başladıklarını söyleyen Işık, "Memoil Akaryakıt Dağıtım A.Ş. olarak faaliyete geçtiğimiz 2014 yılından bu yana, bayi ağımızı Türkiye genelinde genişleterek, hizmet kalitesini artırmak için büyük yatırımlar yaptık. Perakende, ticari ve endüstriyel satış alanında faaliyet gösteren firmamız tamamen aile şirketi olarak yoluna devam ediyor. Büyümemizin en önemli sebeplerinden birisinin hem aile şirketi olmamız hem de kurumsallaşmaya önem vermemizden ötürü olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Toros Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Zeren, Mehmet Işık'a panele katılımlarından dolayı plaket takdim etti. - MERSİN