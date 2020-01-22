Haberler » Güncel » Işık mahsul sonrası muhtarlarla biraraya geldi - Haber

Işık mahsul sonrası muhtarlarla biraraya geldi

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Gemlik Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

22.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:47Işık mahsul sonrası muhtarlarla biraraya geldi
Ak Parti Zafer Işık, Bursa Gemlik Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette Işık'ı dernek başkanı Enver Çelik ve çok sayıda dernek üyesi muhtar karşıladı. Zeytinde mahsul döneminin sona ermesinin ardından, mahsul ve zeytinliklerin durumu ile alakalı bilgi alan Ak Parti Bursa Milletvekili, bölge zeytini ile alakalı verilen desteklerden de bahsetti.

Gemlik ile alakalı bilgiler de alan Işık; "İlçemizde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorum. Mahsul dönemini sonlandırdık. Adı zeytin ile anılan Gemlik'te bu mahsul döneminin büyük sorunlar yaşanmadan sona ermesi bizleri de memnun etti. Gemlik, gelişmeye açık bir ilçe. Bizler de Ak Parti hükumeti olarak ilçenin büyümesine ve gelişmesine yakından katkı sağlıyoruz. Bu anlamda da, bizlerin kaynaklarının belki de en önemlisi mahalle muhtarlarımız oluyor. Herhangi bir aksaklıkta bizlere doğrudan ulaşan muhtarlarımızla yaptığımız istişareler sonrasında yatırımların ilçeye gelmesini sağlıyoruz" dedi. - BURSA

Milletvekili, AK Parti, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:20  Trump: "Taliban barış görüşmeleri için şiddeti ciddi şekilde azaltmalı"
20:18  Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi
20:17  Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: "İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor" (2)
20:15  Batarya patladı, cep telefonu tamircisi ölümden döndü
20:10  İstanbul'da 7 bin 527 servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin TL ceza uygulandı
22.01.2020 20:20:37