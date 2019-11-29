Haberler » Güncel » Işık: 'Maneviyatın huzurunu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz' - Haber

Işık: "Maneviyatın huzurunu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz"

Gürsulular, seher vakitlerinde ilçedeki camilerde maneviyatın huzurunu paylaşıyor.

29.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:06Işık:
Gürsulular, seher vakitlerinde ilçedeki camilerde maneviyatın huzurunu paylaşıyor.

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle "Seher vakti buluşmaları" sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında, sabah namazında Emirsultan Camii'nde bir araya gelindi. "Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hem manevi değerlerimizi birlikte yaşıyoruz, hem de bir araya geldiğimiz tüm ortamlarda olduğu gibi ilçemiz için istişareler yapma imkanımız oluyor. Birlikteliğin sıcaklığını seher vakitlerinde hemşehrilerimizle yaşıyoruz" dedi.

Seher vakti buluşmaları çerçevesinde bir araya gelen Gürsu protokolü ve ilçe halkı, kardeşlik, hemşehrilik duyguları içerisinde sabah namazını kılıyor ve ardından birlikte çorba içerek sohbet ediyor. - BURSA

Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:34 Antalya'da "Süt İneklerinin Beslenmesinde Kaba Yemin Önemi ve Yöresel Ürün Çalıştayı"
18:33 DHA YURT BÜLTENİ - 20
18:32 İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
18:32 Türkiye 2023 Zirvesi
18:32 Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
29.11.2019 18:34:51