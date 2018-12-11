Işık Üstüne Işık: Madrid'de İlk Güneştekin Sergisi

Sergi, sanatçının çoğu İspanya'da ilk kez sergilenecek farklı dönemlerde çalıştığı işlerini bir araya getiriyor.

Sergi düzenlediği sanat kurumları arasında Tate Britain, Hamburguer Bahnhof, Whitechapel Art Gallery olan, aynı zamanda İspanya ulusal çağdaş ve modern sanat müzesinin ve İrlanda modern sanat müzesinin eski dönem direktörlüklerini yapmış Enrique Juncosa'nın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Işık Üstüne Işık sanatçının grotesk ve gerçeküstü seramiklerini, geleneksel el sanatlarını modern sanatın diliyle bir araya getirme yöntemini gösteren kırkyamalarını, op art teknikleriyle çalıştığı işlerini ve üç boyutlu bulmacaları anımsatan büyük metal konstrüksiyonlarla yaptığı heykelleri içeriyor.

Bazen trajik konularla ilgilense de sanatçının işleri, Juncosa'ya göre, iyimserdir ve çalışmalarına ışık ve onun mecazi anlamları hakimdir. Ezoterik İslam geleneği olan Sufizm'e göre ışık, varlığın kendisiyle özdeşleştirilebilir ve evren, ışığa olan uzaklığa göre kademeli olarak azalan bir şekilde düzenlenmiş ilahi bir düzen olarak görülür. Güneştekin'in eserleri ışığın bu metafizik görünümüne şekil verir.

Güneştekin'in işleri ironi ve şüpheciliğin sanatı ele geçirmiş göründüğü bir bağlamda, eserleri zaman içinde imgelerin ve öykülerin olağanüstü bir güce sahip olduğunu ve uygarlıkların oluşumunda merkezi bir rol oynadıklarını hatırlatır. Bu imgeler ve öykülerle kurdukları ilişki sayesinde bireyler ve guruplar sembolik ilişkiler geliştirebilir. İşlediği temalar ve biçimsel yönleri bakımından sanatçının yapıtları çok çarpıcıdır. Ancak o bununla kalmaz. Sanatın tüm potansiyelini anlamanın yolunu arar.

Yapıtları sıklıkla, yeni fikirlerle antik dönem ustalık tekniklerinin kombinasyonu gibi çatışan fikirleri ve paradoksları gösterir. Sanatçı şimdiyi arkaik semboller üzerinden konuşarak ve ağır, materyal düzenlemelerle düşünsel olanı önererek yapar bunu.

Güneştekin'in işleri 10 Ocak ve 16 Şubat 2019 tarihleri arasında Marlborough Madrid'de sergilenecek.