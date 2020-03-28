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Işıklar "doğa ve insan için dayanışma" temasıyla kapatıldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) iklim krizine dikkati çekmek için dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu "Dünya Dayanışma Saati" etkinliğinde ışıklar bu kez bir saat "doğa ve insan için dayanışma" temasıyla kapatıldı.

28.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:40
Işıklar
Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) iklim krizine dikkati çekmek için dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu "Dünya Dayanışma Saati" etkinliğinde ışıklar bu kez bir saat "doğa ve insan için dayanışma" temasıyla kapatıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği sadece evlerde gerçekleşti.
Vatandaşlar, "doğa ve insan için dayanışma" temalı etkinliğe saat 20.30-21.30 arasında evlerindeki ışıkları söndürerek katılırken, ilgili görselleri de dijital mecralardan paylaştı.
Önceki yıllarda dış mekanlarda da etkinlikler gerçekleştirilirken bu yıl sağlık önlemleri doğrultusunda bireylere, #EvdeKal çağrısı yapılarak, bireysel katılım ön plana çıkarıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Işıklar 'doğa ve insan için dayanışma' temasıyla kapatıldı - Haberler

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