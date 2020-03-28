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Işıklar "doğa ve insan için dayanışma" temasıyla kapatıldı

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali'nin yanı sıra hükümet, parlamento binaları ve bazı parkların ışıkları bir...

28.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:02

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali'nin yanı sıra hükümet, parlamento binaları ve bazı parkların ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.

Işıklar ’doğa ve insan için dayanışma’ temasıyla kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Aziz Vasil Katedrali, Kremlin Sarayı, Hükümet, Güncel

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Işıklar "doğa ve insan için dayanışma" temasıyla kapatıldı

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