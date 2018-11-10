Işıklı Öğrenciler, Ata'mızı Selanik'teki Evinde Andı

Işıklı öğrenci ve öğretmenler, Ata'nın doğduğu evde Atatürk Oratoryosu, Feyziye Mektep Marşı, Hasret ve 10. Yıl Marşı gibi eserleri de seslendirdi.

1934 yılında Atatürk'ün onayı ile Işık adını alan FMV Işık Okulları, öğrenci ve öğretmenleri 10 Kasım'da Atatürk'ün Selanik'teki evini ziyaret etti. 2002 yılından itibaren 16 yıldır her 10 Kasım'da Ata'nın doğup büyüdüğü evde hazır bulunan Işıklılar'ın düzenlediği anma törenine Feyziye Mektepleri Vakfı CEO'su Koray Tulgar da katıldı. Tulgar anma töreninde "Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları olarak 16 senedir her 10 Kasım'da öğrencilerimizle Ata'mızı Selanik'te doğduğu evde, anıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bildiğiniz gibi 1881 'de Selanik'te doğdu, bizim okullarımızın temeli de Selanik'te yaşayan Türk ailelerinin okul arayışlarıyla burada atıldı. Kuruluşumuzun 50. yılında Ata'mızın onayıyla Işık adını aldık. Onun izinde, ilke ve inkılaplarının ışığında gelecek nesilleri eğitimle aydınlatmak, önce iyi insanlar yetiştirmek için başarılı çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz" diye konuştu. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna geçen öğrenciler, ardından Ata'nın en sevdiği şarkıları seslendirdi.

Ata'nın doğup büyüdüğü evin yanı sıra çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği, okula gittiği Selanik'i de gezen Işıklılar, 14 Aralık 1885'te Feyz-i Sıbyan adıyla Selanik'te kurulan Işık Okulları'nın kurulduğu yeri de ziyaret etti.