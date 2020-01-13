Işıklı Sporculara Ödül Yağdı

Işıklı Sporcular Ödül Gecesi'nde, FMV Işık Okullarında öğrenim gören, okul takımlarında ve çeşitli kulüplerde spor yapan, Türkiye ve İstanbul'da dereceye girmiş 176 sporcu ve antrenöre başarı belgesi ve plaket verildi. FMV Işık Spor Kulüplerinin 96 başarılı sporcusu ve antrenörü de plaket aldı. Böylece atletizm, basketbol, masa tenisi, yüzme, oryantiring, aerobik, artistik buz pateni, binicilik, artistik ve ritmik jimnastik, dans, eskrim, kayak, kürek, okçuluk, satranç, su topu, su altı hokeyi,tenis, voleybol ve yelken branşlarında toplamda 21 branş ve 272 sporcuya ve antrenöre ödülleri takdim edildi.

FMV Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve FMV Işık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Burak Işıklı Sporcular Ödül Gecesinin açılış konuşmasında; "Her yönüyle iyi insan yetiştirmek bizim görevimiz. Sporda, sanatta, kültürde hepiniz bir bütün olarak yetişiyorsunuz. Biz toplamda 6000 öğrenciyiz, bu 6000 öğrencimizin 2600 öğrencisi sizin gibi çeşitli dallarda kendilerini geliştiriyor. Spor Sanat Tasarım Akademisi bünyesinde yer alan 50 branş içinden 12 tanesi ise spor branşı, siz de bunların bir parçasısınız. Şu an FMV Işık Spor Kulübü'nün 634'ü aktif olmak üzere 2000 lisanslı sporcusu var. Ödül alan çocuklarımızdan 69'u Türkiye derecesi, 179'u ise İstanbul derecesi yapmıştır. Bu çocuklarımızın 16'sı milli sporcu, 8'i ise FMV Işık Spor Kulüplerinde yer almaktadır. Tüm sporcularımızı tebrik ederim" dedi.

FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel de konuşmasında sporun FMV Işık Okulları için öneminin altını çizerek; "Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları, kurulduğu 1885 yılından itibaren geleceğe yön verecek çok yönlü nesiller yetiştirme sorumluluğuyla hareket ediyor. 134 yıllık köklü kurumumuz, öğrencisini sadece akademik ve bilimsel alanlarda değil, spor, sanat ve kültürel alanlarda da destekliyor, yönlendiriyor. Spor faaliyetlerimiz açısından da, okullarımıza "IŞIK" ismini veren büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "ben Türk gençlerinin spor yaparak güçlü olmasını isterim" dediği gibi, bizler de güçlü akademik eğitimin yanı sıra , spor faaliyetlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Işıklı ruhunu tüm müsabakalarda ortaya koyan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda bizi gururlandıran Işıklı sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz."

Törene katılan FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ise konuşmasının başında FMV camiası ve bu camianın başarılı sporcuları ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Demirel, öğrencilere seslenerek, "Bugün ülkemizde spor konusunda en şanslı öğrenci grubu içinde yer alıyorsunuz. Spora önem veren, 1998'den beri çeşitli spor faaliyetlerini FMV Işık Spor Kulübü altında yürüten, kampüslerinde yüzme havuzu ve spor salonu bulunan, ülkemizin ender eğitim kurumlarından birinde okuyorsunuz. İnşallah Işık gibi eğitim kurumlarının sayısı artar ve önümüzdeki süreçte herkesin daha iyi bir insan olduğu, daha iyi sporcu olduğu bir Türkiye'de yaşarız" dedi. Turgay Demirel, Feyziye Mektepleri Vakfı yönetimine öğrenciler için hazırladıkları mükemmel ortam için teşekkür ederken, başarılı sporcuları da tebrik etti.

FMV Işık Spor Kulübü ve Spor Sanat Tasarım Akademisi hakkında:

Spor Sanat Tasarım Akademisi'nde 50 farklı branşta 2600 Işıklı öğrenci yeteneklerini geliştiriyor. Akademi kapsamında; 12 spor branşında 2000 öğrenci, 38 Sanat ve tasarım dalında ise 600 öğrenci yer almaktadır.

FMV Işık Okullarında eğitim alan öğrencileri sportif açıdan değerlendirerek Türk sporuna katkıda bulunmak amacıyla 1998 yılında kurulan FMV Işık Spor Kulübü'nün 2 sporcusu ve 2 antrenörü Olimpiyatlara, 6 sporcusu Dünya Şampiyonalarına katılmış, 2000'nin üzerinde sporcu yetişmiştir. FMV Işık Spor Kulübü ve FMV Işık Okulları, Türk Milli Takımına bugüne dek 50'den fazla sporcu kazandırmıştır.

Şu anda 16 Işıklı öğrenci yüzme, dans, su topu, kürek, voleybol, binicilik ve yelken branşlarında Türk Milli Takımında yer almaktadır.

Milli takım sporcularının yanı sıra yüzme, basketbol ve atletizm branşlarında FMV Işık Spor Kulüplerinden 10 antrenör de Milli Takımlarda görev yapmaktadır.