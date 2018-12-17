Işıklılar, 133. Yıl Kutlamasında Buluştu

133. yıl dönümü tüm kampüslerde coşkuyla kutlanırken, Nişantaşı Kampüsü'nde mezunlarla bir araya gelen Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. A.Akın Süel geçtiğimiz eğitim öğretim yılında hayata geçen önemli gelişmeleri de paylaştı.

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan FMV Işık Okulları, kuruluşunun 133. yıl dönümünü mezunlarıyla beraber kutladı. Mezunlar, FMV Işık Okulları Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule Kampüsleri'nde buluştu.

Nişantaşı Kampüsü'ndeki törende mezunlarla bir araya gelen Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel konuşmasında; "133. yılımızda, geçmişte olduğu gibi bugün de Atatürk İlke ve İnkılapları'na sıkı sıkıya bağlı eğitim kurumumuzda, yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizi eğitmeye, onları geleceğe hazırlamaya ve "Önce İyi İnsan"lar olarak topluma kazandırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okulumuz adına önemli çalışmalara imza attık. 2018/2019 Eğitim-Öğretim Yılı'na da yine yeniliklerle girdik. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni dönemde, sınıflarımızda bulunan etkileşimli LED ekran sayısını 75" ekranlar ile tamamlayarak %100'e çıkardık. Maker ve Bilişim Odalarını da yeni bilgisayarlar ile güncelledik. Bu yıl, tüm kampüslerimizde, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrencilerimiz için tasarlanan PYP - Primary Years Programme - Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı uygulamasına geçiyoruz. 2018'de, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ve uygulamaları takip edebilmek ve teknoloji alanındaki farkındalıkları artırmak amacıyla "Eğitimde Bilim ve Teknoloji Zirvesi" ve Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk yaratıcılık odaklı kültür ve sanat festivali olan "Yaratıcı Çocuk Festivali''nde Bilim Atölyemiz ile yer aldık. 132. Yılımızda Cumhuriyetimizin kurucusu, Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kitaplar serisinde, Atatürk'ün yazdığı "Geometri" kitabını hazırlayarak öğrencilerimize armağan ettik. 133. yılımızda ise, Türkçe öğretmenlerimizin hazırladığı "Atatürk ve Türk Dil Devrimi" kitabımızı öğrencilerimize sunuyoruz. Bugün burada bizlerle birlikte Işıklı olmanın ruhunu yaşadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Her bir mezunumuz, öğrencimiz, velimiz, öğretmenimiz, yöneticimiz, çalışanımız ile geçmişten aldığımızı geleceğe taşıyacak ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz. 133. yılımız kutlu olsun, nice ışık dolu yıllara." diye konuştu.

Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel'in gerçekleştirdiği konuşmanın ardından, Dr. Yusuf Ziya Efe anısına düzenlenen Matematik Yüksek Başarı Ödülü, Sacit Öncel anısına düzenlenen İyi İnsan Ödülleri, Kemal Üçyiğit Anısına Düzenlenen Kimya Başarı Ödülü, Fatma Suat Özkartal anısına düzenlenen Kız Öğrenci Başarı Ödülü ve 133. Yılında Işıklı Olmak Mektup Yarışması Ödülleri takdimi gerçekleşti.

Feyziyeliler Işıklılar Derneği Başkanı Melinda Elibüyük'ün konuşması sonrasında plaketlerin takdim edilmesinin ardından tüm Işıklılar'ın katıldığı geleneksel öğle yemeğiyle devam etti.

Etkinlikte mezunlar emekli öğretmenleriyle bir araya gelerek ders yaptı, bayrak töreni düzenledi.

Tüm mezunlar bu vesileyle eski günleri anma şansını yakaladı. Dört kampüste gerçekleşen 133. yıl kutlamalarında müzik dinletileri ve spor etkinlikleri de yer aldı. Ayrıca kampüslerde panayır alanı kurularak pamuk şekeri, kestane, sahlep gibi lezzetler de mezunlara sunuldu. Etkinlik sonunda sınıf arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çektiren mezunlar, öğrencilik anılarını da yad etme fırsatı buldu.

Kaynak: Bültenler