Haberler » 3. Sayfa » Haber

Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

18.09.2019 09:59Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Olay Ulusal Egemenlik Bulvarı, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran Ali Akyol yönetimindeki 07 C 50021 plakalı lise öğrencilerini taşıyan minibüse, Abdullah Baysöz yönetimindeki 27 ATK 56 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Kazayı serviste bulunan öğrenciler yara almadan atlatırken, ticari araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - ANTALYA

Gazipaşa, Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:28 Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı
12:20 Kamelyada ölü bulundu
12:20 Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı
12:20 Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
12:18 Tuzla'da polyester fabrikasında yangın
12:13 İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı
12:06 Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp