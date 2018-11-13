13 Kasım 2018 Salı 13:51



13 Kasım 2018 Salı 13:51

- Işıl Alben: "Büyük bir avantajımız var"İSTANBUL - 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 4'te 4 yaparak büyük bir avantaj sağladıklarını söyleyen Milli basketbolcu Işıl Alben, son iki maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyledi. 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçlar öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Milli basketbolcu Işıl Alben, "Grup'ta 4'te 4 yaptık ve çok büyük bir avantajımız var. Bu avantajı korumak istiyoruz. Polonya sert bir rakip. Özellikle evinde de iyi oynayan bir takım ama biz de hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. İlk önce Polonya maçına konsantre olup oradan galip geldikten sonra ülkemizde de son maçı kazanmak için çıkacağız" dedi.Kayseri'de 21 Kasım'da oynanacak olan Belarus karşılaşmasına da değinen Alben, "Kayseri basketbolu seven bir şehir. Orada oynadığımız her maçta da çok ciddi bir taraftar desteği alıyoruz. Bizim için onların desteği çok önemli olacak. Evimizde oynadığımız maçlarda seyircimizle özellikle Ankara'da daha fazla oynadığımız için Ankara seyircisiyle özel bir bağımız var. Ben inanıyorum ki aynı enerjiyi Kayseri'de de alacağız" şeklinde konuştu.