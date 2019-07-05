Işıl Özgentürk 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı! Işıl Özgentürk kimdir?

Işıl Özgentürk'e, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki başörtüsü takan kadınlara yönelik sözleriyle, "halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçlarından 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Işıl Özgentürk kaç yaşında?

IŞIL ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Özgentürk, 19 Eylül 1948 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okudu. Üniversite yıllarında çeşitli tiyatrolarda hem yazar, hem oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra çocuk edebiyatı alanında çeşitli ürünler verdi ve yetişkinler için de eserler ortaya koydu. Uzun süre Cumhuriyet Gazetesinde röportajlar yaptı. Filim senaryoları ve oyunlar yazdı.

'SENİ SEVİYORUM ROSA' FİLMİYLE ULUSLARARASI ALANDA TANINDI

Başarılı senarist, "Seni Seviyorum Rosa" filminin senaryosunu yazdı ve yönetti. Film, ulusal festivallerde pek çok ödül kazandı ve yurtdışında çeşitli festivallerde Türkiye'yi temsil etti. Çeşitli radyolarda sohbet ve eğitim programları yapan Özgentürk, Cumhuriyet Gazetesi'nde de köşe yazıları yazıyor. Ayrıca dört yıldır Kadıköy Belediyesi Aile Danışma Merkezine bağlı film atölyesini yönetiyor.2003 Yuvadan Bir Kuş Uçtu, 2000 Balalayka,1992 Seni Seviyorum Rosa, 1987 Su Da Yanar, 1986 Bekçi, 1981 Yılanı Öldürseler, 1981 At gibi filmlerin senaryosunda payı olan Özgentürk, birçok ödül sahibidir.