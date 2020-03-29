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Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 16 Mart'ta ABD'den döndükten sonra 14 gün karantinaya girmeyerek dışarıya çıkmıştı ve savunmasıyla da tepki çekmişti.

29.03.2020 00:07 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:24

Eski Milli futbolcu Rüştü Reçber'in koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken bu gelişme efsane futbolcunun eşinin karantina kararına uymamasını akıllara getirdi.

ABD'DEN DÖNDÜ DIŞARIYA ÇIKTI

3 Mart günü ABD'ye giden Işıl Reçber, bu ülkede 13 gün kaldıktan sonra 16 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Ancak Reçber, 14 gün karantina uygulamasını hiçe sayıp evinden dışarı çıktı ve sahibi olduğu güzellik merkezine gitti.

"ALMAM GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIYORUM"

Işıl Reçber, bu gelişmenin ardından 17 Mart'ta Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılarak "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum." sözleriyle kendisini savunmuştu.

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NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını mart ayı başında dünyada etkisini artırdığı günlerde Türkiye'de konunun uzmanı doktorlar ve devlet yetkilileri yurt dışından Türkiye'ye dönen vatandaşların evlerinde hatta odalarında 14 gün kişisel karantina uygulaması tavsiyesinde bulunuyordu.

Işıl Reçber, ABD’den döndükten sonra karantinaya uymadı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Işıl Reçber, Magazin, Sağlık, Spor, Güncel

Haberin Videosu :

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı

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Haberler ›› Spor ››Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı - Spor
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