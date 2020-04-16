Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu

Işıl Reçber'in eşi geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Rüştü Reçber için dışarıdan pasta ve yemek sipariş etmesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

16.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:08

Eski milli file bekçisi Rüştü Reçber'in geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesi sevinç yaratmıştı. 46 yaşındaki efsane kalecinin eşi Işıl Reçber'in kebaplı yaş günü partisi düzenlemesi tepkilere neden oldu.

SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Işıl Hanım'ın böyle bir dönemde dışarıdan pasta ve yemek sipariş etmesi, yine eleştirildi. Sosyal medyada sert eleştirilen alan Işıl Hanım, bu konuda sessiz kalmaya tercih etti.

Işıl Reçber eşi için doğum gününde Instagram'da şu mesajı yazmıştı:

"İyi ki doğdun, iyi ki bizim babamız, benim hayat arkadaşım oldun. Bugün evde bizimle olman bile çok anlamlı. Şükürler olsun Allah'ıma. Seni çok seviyoruz."

Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber’in Rüştü Reçber’e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Etiketler: Rüştü Reçber, Işıl Reçber, Spor

İlgili Haberler

Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona’nın benim için yaptıklarını unutmayacağımRüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Süreci atlatan biri olarak söylüyorum, bu işin şakası yokRüştü Reçber: Süreci atlatan biri olarak söylüyorum, bu işin şakası yok
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor Spor
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Spor
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
Beşiktaş’ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı Spor
Beşiktaş'ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı
’14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım’ diyen Trump, harekete geçti Spor
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
Şeyh Mansour mu, Prens Selman mı? Premier Lig’de 2. Körfez Savaşı Spor
Şeyh Mansour mu, Prens Selman mı? Premier Lig'de 2. Körfez Savaşı
Beşiktaş’ta 2 yıldız, Türkiye’den ayrıldı Spor
Beşiktaş'ta 2 yıldız, Türkiye'den ayrıldı
Beşiktaş’tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Spor
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Onana’yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır’a dev talip Spor
Onana'yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır'a dev talip
Haberler ›› Spor ››Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

10:34: Korona virüsü atlatan Jonathas, yaşadıklarını anlattı - Spor 10:26: Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: "Bu süreç, istek ve hırsımızı elimizden aldı" - Spor 10:24: Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek - Spor 10:18: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin alternatifi Nikola Kalinic... - Spor 10:18: Sergen Yalçın'ın gözdesi Ersin Destanoğlu! - Spor 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber