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Işıl Reçber: Virüs doğrudan akciğerlere inmiş

Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski kalecisi Rüştü Reçber'in yeni tip Koronavirüs tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Işıl Reçber, eşinin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verdi

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:32
Işıl Reçber: Virüs doğrudan akciğerlere inmiş

Işıl Reçber, eşinin ateşinin kontrol altına alındığı belirterek şu açıklamaları yaptı: "Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde.

'Virüs doğrudan akciğerlere inmiş'

Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahele edildi. Hala yoğun bakımda. Tedavisine devam ediliyor." (Kaynak: Asist Analiz)

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Işıl Reçber, Magazin
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