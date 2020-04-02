Işıl Reçber: Virüs doğrudan akciğerlere inmiş

Işıl Reçber, eşinin ateşinin kontrol altına alındığı belirterek şu açıklamaları yaptı: "Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde.

'Virüs doğrudan akciğerlere inmiş'





Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahele edildi. Hala yoğun bakımda. Tedavisine devam ediliyor." (Kaynak: Asist Analiz)





Kaynak: Snob Magazin