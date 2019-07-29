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Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın cenazesi toprağa verildi.

29.07.2019 14:59
Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın cenazesi toprağa verildi.
Saygın için Buca Muradiye Camiinde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Saygın İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri, eski bakanlar, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Saygın'ın yakınları ve sevenleri katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Saygın'ın naaşı camiden mezarlığa kadar sokaklarda omuzlarda taşındı. Saygın, Eski Buca Mezarlığında toprağa verildi.
Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, 27 Temmuz'da, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 72 yaşında vefat etmişti.

Işılay Saygın, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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