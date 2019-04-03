İşimiz Hizmet Olacak

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Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Hüyük İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Çiğdem, "Hüyüklü hemşerilerimizden aldığımız destekle işimiz hizmet olacaktır." dedi.Başkan Çiğdem yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine büyük bir teveccüh göstererek ilçe belediye başkanlığına layık gören Hüyüklü seçmenlere teşekkür etti.Çiğdem yayımladığı teşekkür mesajında şunlara yer verdi:"İşimiz hizmet olacaktır siyasi kimliklerimizi bir kenara bırakıp 23 mahallesi ile Hüyük'ün değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek kentler arasında kendine sağlam bir yer edinecek modern bir kent oluşturmak en büyük hedefimizdir. Büyük düşündünüz ve bizi bağrınıza bastınız. Hepinize teşekkürlerimi, selam ve en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."